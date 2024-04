Always Ready: Robson Matheus denunció que quisieron sobornarlo para un partido de Sudamericana

"Me pasó algo malo ayer. Me llamaron ofreciéndome 5.000 dólares primero, diciéndome que me haga sacar tarjeta amarilla contra Defensa y Justicia. Le dije que no, que ese no es mi carácter y que no me gusta eso", expresó Matheus en una entrevista exclusiva.



El jugador brasileño, quien se encuentra en los inicios de su carrera profesional, detalló que después de rechazar la primera oferta, el individuo anónimo incrementó la cifra a 10.000 dólares. Sin embargo, Matheus se mantuvo firme en su decisión de rechazar el soborno, argumentando que juega al fútbol por amor al deporte y no por dinero.



"Le dije que no, que yo juego al fútbol porque amo hacerlo, no por dinero. Nunca voy a aceptar eso, no es mi carácter", afirmó el jugador.



El número desde el cual se realizó la llamada era de origen paraguayo y Matheus decidió informar de inmediato a la dirigencia del club sobre la situación. Según la dirigencia de Always Ready, investigará lo sucedido y elevará la denuncia a Conmebol.



El escándalo ha generado una gran conmoción en el ámbito deportivo, especialmente en vísperas del crucial encuentro entre Always Ready y Defensa y Justicia por la Copa Sudamericana, programado para el miércoles 10 de abril en el estadio Norberto Tomaghello de Argentina.



Cabe destacar que Always Ready viene de una destacada victoria en su debut en la Copa Sudamericana, donde derrotó por 2-0 al Independiente Medellín de Colombia en la fecha 1 del torneo.