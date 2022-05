Always Ready se va al fondo de la tabla con la derrota en La Paz ante Boca Juniors (0-1)

Escucha esta nota aquí

El panorama de Always Ready se pone cuesta arriba en Copa Libertadores con la derrota que sufrió este miércoles en el Hernando Siles de La Paz ante Boca Juniors (0-1) por la cuarta fecha, grupo E.

Eduardo Salvio, de penal, marcó el gol de la victoria argentina a los 36 minutos.

Los millonarios no pudieron repetir el gran triunfo que lograron en la primera fecha ante Corinthians de Brasil, al que le ganaron en la sede de gobierno por 2-0. Esta derrota de local lo deja en el último lugar de su serie.

Esta vez su rendimiento dejó mucho que desear ante un rival, que se llevó los tres puntos sin un gran desgaste físico, pero si con un planteamiento táctico impecable.

Boca, que saltó al segundo lugar en la serie con esta victoria, demostró oficio en el control de la pelota. Manejó a placer el partido porque Always Ready no tuvo capacidad para presionar pese a que tuvo a su favor su mejor adaptación a la altura.

Eduardo Salvio fue el jugador con mayor dinámica en la ofensiva argentina. El penal que el árbitro cobró a favor de la visita fue justamente una arremetida del atacante, que sufrió una falta cuando enfrentó al arquero Arnaldo Giménez.

En el segundo tiempo, Eduardo Villegas incorporó al delantero argentino Marcos Riquelme al volante colombiano Mauricio Cortes y al mediocampista Alejandro Chumacero para reforzar la ofensiva, que en la primera parte tuvo una pobre producción.

El aporte de los tres tampoco ayudó a la mejoría del juego ‘millonario’, ya que para el colmo de males Cortes fue expulsado a los 85 minutos por una alevosa patada a Jorman Campuzano.

Si con once no se pudo mostrar un fútbol sólido, con uno menos se complicó más el panorama de Always Ready, que terminó sucumbiendo en casa.

Los dos últimos partidos de Always Ready serán cruciales para luchar por una clasificación a la siguiente fase (solo clasifican dos por grupos).

Ambos serán de visitantes. El 19 de mayo visitará a Deportivo Cali y el 26 de mayo a Corinthians, el líder del grupo.