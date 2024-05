Always Ready superó a Blooming con lo justo (1-0), aunque controló el partido casi siempre

Always Ready comenzó bien el Clausura 2024 al superar a Blooming por 1-0 en un partido que dominó y controló casi siempre , pero que no pudo alargar su diferencia por falta de puntería, por un par de salvadas de Braulio Uraezaña y porque el árbitro central Cristian Condori le anuló dos tantos por falta y posición ilícita, respectivamente.

La presión de Always por momentos fue asfixiante, aunque teniendo al equipo corto y a la espera de los rebotes, Blooming lograba que la diferencia no se ampliara. La labor de Figuera y Suárez, en el medio, no bastó para el quite y la salida y eso dejó huérfanos a Rafinha y Menacho que hicieron todo lo posible por bajar e intentar llevar balones arriba.