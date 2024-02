Always Ready va en busca del primer ‘golpe’ ante Sporting Cristal

Always Ready ultima detalles para su debut en la fase 2 de la Copa Libertadores 2024. El equipo que dirige Óscar Villegas tendrá su estreno este martes cuando reciba a Sporting Cristal del Perú.



El partido de ida se jugará desde las 20:30 HB, en el estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto), bajo el arbitraje del venezolano Alexis Herrera.



El colegiado estará acompañado por sus coterráneos Antoni García (primer asistente), Migdalia Rodríguez (segunda asistente) y Emikar Calderas (cuarto árbitro.



La revancha está programada para el próximo martes 27 de febrero en el estadio Nacional de Lima (20:30 HB).



Vale recordar que el ganador de esta llave se enfrentará en la siguiente fase al vencedor entre Academia Perto Cabello (Venezuela) y Nacional de Montevideo (Uruguay).



¿Cómo llegan los equipos?



Always inició su participación el pasado viernes en Torneo Apertura de la División Profesional del fútbol boliviano. El ‘Millonario’ no pudo pasar del empate ante FC Universitario (1-1) en el Alto.



Se pudo observar mucha fragilidad en defensa y poco volumen ofensivo, sin embargo la hinchada alteña espera que su equipo vaya engranado con el pasar de los partidos.



Por su parte, Sporting Cristal arriba a Bolivia en un buen presente futbolístico. Los celestes son segundos de su liga con 10 unidades, dos menos que el líder Universitario.



En cuatro partidos, sumó 3 triunfos y un empate. El pasado jueves se impuso 4-1 a Chankas CYC por la cuarta fecha de la Liga 1.