Always Ready venció 1-0 a GV San José y se puso en carrera por un premio internacional

Always Ready cumplió en casa tras vencer 1-0 a Gualberto Villarroel San José en el inicio de la fecha 26 del torneo Clausura de la División Profesional. El lance se llevó a cabo en el estadio Municipal de Villa Ingenio y los dirigidos por Eduardo Villegas consiguieron los tres puntos gracias a un gol de Robson Matheus en la etapa complementaria.

La primera mitad estuvo bastante entretenida, con llegadas de ambos equipos. Tanto Always Ready como GV San José hicieron méritos para abrir el marcador; sin embargo, no estuvieron finos en la definición. Fue la visita quien gozó de las mejores oportunidades, pues Bryan Sobrero quedó mano a mano con el arquero Alaín Baroja en más de una ocasión, pero no supo definir con frialdad y perdió el duelo con el guardameta.