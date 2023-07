Always Ready venció a Libertad Gran Mamoré por 1-2 con un gol al minuto 92

Partido complicado para Always Ready en Beni. Libertad Gran Mamoré había hecho sufrir a los dos grandes paceños, y frente al 'Millonario' no hubo diferencia. El marcador se abrió mediante dos penales bien ejecutados, se le anuló un gol al local por invasión en un segundo penal, y al final la visita se quedó con las tres unidades con polémica incluida.

El primer tiempo fue parejo. Ambos planteles propusieron sistemas similares en la presión alta y no dejar jugar al rival desde abajo. Always Ready tuvo la primera opción, pero Martínez no pudo aprovecharla.