Always Ready venció por la mínima a Vaca Díez y es segundo en Liga

Always Ready impuso condiciones desde un inicio. El cuadro paceño se supo superior desde el arranque, envolvió al rival, y generó muchas opciones de gol. Durante el primer tiempo, apenas pudo festejar una vez, y sacudió el travesaño. También tuvo dos disparos lejanos más, pero fueron bien contenidos por el arquero de Vaca Díez.

Durante el segundo tiempo la tónica no cambió. Always Ready se mantuvo al frente, incluso con la presión de su propia hinchada, que no estaba satisfecha con el 1-0.