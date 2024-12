Always Ready y GV San José abren la fecha 26 del Clausura

La fecha 26 del torneo Clausura de la División Profesional se pondrá en marcha este viernes, a partir de las 15:00, en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, con el duelo entre Always Ready y Gualberto Villarroel San José. Los puntos en juego son más que importantes para dos equipos que luchan por clasificar a un torneo internacional en 2025.

Always no tiene margen de error, ya que, de momento, se encuentra fuera de zona de clasificación. Ocupa la décima casilla de la tabla acumulada con 43 puntos y está a ocho de Blooming, que es el último equipo en obtener un premio.

A falta de cinco partidos para que finalice su participación en el Clausura, la banda roja necesita ganar para no despedirse prematuramente de las copas.

Llega envalentonado y motivado a este lance luego de haber vencido el lunes a Guabirá en Montero por 3-1. En la vereda de enfrente aparece Gualberto Villarroel San José, que tiene un panorama mucho más alentador. Con 52 puntos en la clasificación anual, está ubicado en puestos de Copa Sudamericana; sin embargo, apunta a mejorar su posición y pelear por un lugar en la Libertadores. Se presenta como una misión complicada, pero no imposible.

Los orureños llegan en alza a este partido gracias a su goleada del martes sobre Universitario de Vinto por 4-1. Otro dato no menor es que el equipo dirigido técnicamente por Julio César Baldivieso no pierde en su casa desde hace 8 partidos; justamente, la última vez que cayó fue ante Always Ready el 12 de agosto (0-1).