Always Ready y GV San José cambian de localía; se jugará en El Alto

El partido entre Always Ready y Gualberto Villarroel San José se jugará en el estadio Municipal de Villa Ingenio , el sábado, a partir de las 17:30. El encuentro, que corresponde a la quinta fecha del torneo Apertura, inicialmente estaba programado para que se dispute en el estadio Jesús Bermúdez de Oruro, pero se cambió la localía a pedido del club millonario.

El pedido de Always Ready para jugar de local este partido, obedece a que la próxima semana debe devolver la visita a Nacional de Uruguay, en cotejo de la tercera fase de la Copa Libertadores. Jugar en casa facilita la logística del equipo dirigido por Óscar Villegas.

Tanto Always Ready como GV San José aún no saben de ganar en el torneo Apertura de la División Profesional. Los millonarios son coleros en el grupo C con 2 puntos en tres partidos, mientras que los santos también están en el fondo de la tabla de posiciones del grupo D con un solo punto en tres presentaciones.