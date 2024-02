Always Ready y Nacional de Uruguay en el camino correcto para llegar a tercera fase de Libertadores

Con el trabajo hecho en los 4.090 m de altitud de El Alto, el boliviano Always Ready se presentará esta semana en Lima con una tranquilidad inusitada para la revancha por un lugar en la tercera fase de la Copa Libertadores 2024, una situación similar para Nacional de Uruguay que lo hará en Montevideo.



Firmando esta temporada su quinta participación en la principal competencia de clubes de la Conmebol, Always Ready dejó claro con el 6-1 a Sporting Cristal que su estadio a más de cuatro mil metros sobre el nivel del mar será el principal rival para aquellos equipos que deban acudir al altiplano boliviano.



No le será fácil al cervecero peruano revertir la situación el martes en Lima, y aunque en el fútbol nada está escrito, la realidad y el paso de los minutos serán sus peores enemigos.



A la luz de los resultados de la ida y de acuerdo con los cruces en la tercera fase, Nacional de Uruguay, histórico tricampeón de la Libertadores, sería el potencial rival de Always Ready por la clasificación a la fase de grupos.



Sin mayor esfuerzo, el Bolso charrúa dio cuenta 2-0 del debutante venezolano Academia Puerto Cabello en su cancha de Valencia, y ahora será anfitrión el miércoles en el Gran Parque Central de Montevideo.



Programa de los partidos de vuelta de la segunda fase de la Copa Libertadores 2024 (entre paréntesis los resultados de la ida):



- Martes



En Rancagua: Palestino (CHI) - Portuguesa (VEN) (2-1)



En Bragança Paulista: Red Bull Bragantino (BRA) - Águilas Doradas (COL) (0-0)



En Lima: Sporting Cristal (PER) - Always Ready (BOL) (1-6)



- Miércoles



En Montevideo: Nacional (URU) - Academia Puerto Cabello (VEN) (2-0)



En Medellín: Atlético Nacional (COL) - Nacional (PAR) (0-1)



En Rio de Janeiro: Botafogo (BRA) - Aurora (BOL) (1-1)



- Jueves



En Quito: El Nacional (ECU) - Sportivo Trinidense (PAR) (1-1)



En Santiago: Colo Colo (CHI) - Godoy Cruz (ARG) (1-0)