Always Ready y Real Tomayapo entran en acción en la Copa Sudamericana

Este jueves, Always Ready y Real Tomayapo entrarán en acción en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. Los representantes bolivianos debutarán en condición de local ante Independiente Medellín y Delfín, respectivamente.



Always Ready recibirá a Independiente Medellín en el estadio Municipal de Villa Ingenio (El Alto), en medio de un ambiente tenso, luego de los actos vandálicos que sufrieron los jugadores, tras la eliminación del torneo Apertura de la División Profesional. Con los nervios a flor de piel y una interna delicada, el conjunto de la banda roja intentará apaciguar las aguas con un triunfo en casa.



El duelo correspondiente al Grupo A se pondrá en marcha a las 22:00, bajo el arbitraje del brasileño Flavio De Souza, que estará asistido por Nilton De Souza y Launderson Lima.



En la vereda de enfrente aparece el equipo colombiano que también no ha vivido sus mejores días. Independiente llega a El Alto luego de haber caído 1-4 ante América de Cali por el torneo local. El DIM marcha en el puesto doce con 18 puntos, 11 menos que el líder Tolima. Además, tendrá la baja de seis jugadores por lesión: José Manuel Aja, Kéner Valencia, José Chunga, Yairo Moreno, Juan Arizala y Brayan León.



Real Tomayapo se estrena en fase de grupos