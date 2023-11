Always Ready y Wilstermann, los dos últimos rivales de Oriente Petrolero

El sábado 2 de diciembre, a las 15:00, los Albiverdes se enfrentarán a Always Ready en El Alto, en un enfrentamiento que adquiere dimensiones de batalla por la permanencia.



La urgencia por sumar puntos se hace evidente en la determinación del equipo, que comprende la importancia de este enfrentamiento ante Always Ready. El estadio en El Alto será testigo de un duelo intenso, donde la supervivencia en la Liga estará en juego para los cruceños.



El cierre de la temporada no ofrece respiro, ya que el martes 5 de diciembre, a las 20:00, Oriente Petrolero se enfrentará a Wilstermann en el Tahuichi. Este partido se convierte en una oportunidad crucial para acumular puntos vitales que actúen como un salvavidas en la clasificación general.



Con la amenaza del descenso latente, la hinchada se moviliza con más fuerza que nunca, consciente de la necesidad imperante de respaldar al equipo en estos momentos decisivos. El estadio Tahuichi se transformará en un bastión donde la comunidad Albiverde se unirá en un solo coro para alentar a su equipo hacia la victoria.



La tensión y la emoción se multiplican en estos encuentros que van más allá de la competición; son una lucha por la supervivencia en la élite del fútbol boliviano.