Amaño de partidos: la Copa Simón Bolívar continuará jugándose

A diferencia de la División Profesional, que ha tenido que anular sus torneos, la Copa Simón Bolívar 2023 no se suspenderá y continuará su curso. Esta competición, considerada el máximo certamen del ascenso boliviano, planea reanudarse en dos semanas con la segunda fecha de la Fase 2.



La razón detrás de esta decisión radica en la destitución de la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol, lo que ha imposibilitado la programación de partidos para este fin de semana. La comisión de aficionados ha optado por mantener el certamen en espera hasta que se nombre una nueva comisión de árbitros, lo que se estima que tomará aproximadamente dos semanas.



El Consejo Superior de la División Aficionados, en su reunión, fue claro en su determinación de no anular la Copa Simón Bolívar, a pesar de los escándalos de corrupción en el fútbol boliviano. Sin embargo, se acordó suspender el torneo durante un período de dos semanas, esperando que la Federación Boliviana de Fútbol designe un nuevo Comité de Árbitros.



Noel Montaño, presidente de la Asociación Cruceña de Fútbol, explicó: "Se optó por la postergación del torneo Simón Bolívar, una vez que en la División Profesional se ha destituido a la comisión de árbitros, por lo tanto, desde el comité ejecutivo de la FBF en un plazo de siete días debe definir un nuevo Comité Arbitral y en un plazo de dos semanas volver a jugar".



La Copa Simón Bolívar, que se encuentra en su segunda fase, otorga un cupo para la División Profesional en 2024 y un medio cupo para disputar el Indirecto con uno de los clubes profesionales. Los clubes participantes en este torneo han solicitado que no se anule debido a la inversión económica realizada para esta temporada.



El torneo se reanudará una vez que la Federación Boliviana de Fútbol confirme la nueva comisión de árbitros, ya que esta entidad es responsable de la designación de árbitros tanto para los torneos de la División Profesional como para la División Aficionados. Se ha establecido que, en un plazo máximo de dos semanas, la Copa Simón Bolívar continuará su desarrollo con normalidad.