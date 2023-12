Amaño de partidos: Marcos Rodríguez es sancionado de por vida

En un extenso informe de 37 páginas procedente de Asunción, sede del Tribunal de Disciplina Deportiva, la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) ha recibido detalles sobre el vergonzoso "Caso Amaños", que ha resultado en la prohibición vitalicia de toda actividad deportiva para el ex presidente de Vaca Díez, Marco Rodríguez.



El Tribunal de Disciplina Deportiva encontró pruebas que implican al ahora ex dirigente, violando los artículos 25, 53 y 54 del Código de Disciplina de la FBF, lo que llevó a la imposición de la sanción. El incidente clave fue la revelación de grabaciones en las que Rodríguez insta a un árbitro a favorecer a su propio club con decisiones de penales en un partido contra Nacional Potosí.



Sin embargo, Rodríguez no fue el único castigado en este escándalo. Los jugadores Franz Parada, volante de Vaca Díez, y el lateral derecho Joel David Ezequiel Fernández también enfrentan sanciones, impidiéndoles participar en cualquier actividad deportiva en Bolivia durante dos años.



El árbitro Gaad Flores testificó ante los tribunales, revelando conversaciones comprometedoras con Rodríguez, en las que se menciona que ya había "hablado" con algunos de "sus" jugadores. Otro jugador sancionado es el defensor Mizael Pinto, quien recibió una suspensión de un año.



Es relevante señalar que el club Vaca Díez fue absuelto de cualquier denuncia, ya que los "delitos son personalísimos". También fueron absueltos los jugadores Diego Alejandro Cuadros y Pedro Alejandro Taborga, a quienes se les abrió proceso.



El informe de 37 páginas fue enviado al club Vaca Díez el sábado para informar al directorio sobre los acontecimientos. Los sancionados tienen la opción de apelar ante el Tribunal Superior de Alzada si lo consideran necesario. Todo esto salió a la luz justo antes del Congreso de la FBF de este domingo.