América expone su invicto ante el Tijuana en el torneo Clausura mexicano

El América buscará alargar su racha de partidos sin perder en el torneo Clausura-2023 mexicano este fin de semana cuando enfrente a los 'Xoloitzcuintles' del Tijuana por la octava jornada.



Después de siete fechas, solo quedan dos equipos que no han sufrido derrota: el América del mediocampista chileno Diego Valdés y los Tigres del delantero francés André-Pierre Gignac.



Este domingo, el América recibirá a un viejo conocido, Miguel Herrera, quien tras haber sido descartado para ser el nuevo seleccionador de México, visitará el estadio Azteca como director técnico de Tijuana.



Herrera se estrenó a media semana como adiestrador de los 'Xolos' con una derrota ante el Guadalajara.



Con ese resultado adverso, el Tijuana quedó en el decimocuarto lugar de la clasificación con siete puntos mientras que el América está en la parte alta de la tabla con 13 unidades.



"Desafortunadamente sólo tuvimos tres días para preparar el partido contra Chivas y ahora tendremos tres días para preparar el que sigue contra América, pero no es pretexto. Me comprometo a dar resultados", dijo Herrera, que ganó dos campeonatos de liga con el América en los torneos Clausura-2013 y Apertura-2018.



- Por el séptimo triunfo al hilo -



Antes de llegar a la mitad de la fase regular del torneo, el Monterrey avanza con firmeza hacia la liguilla.



Lidera la clasificación con 18 puntos que ha conseguido con seis victorias consecutivas, la más reciente a media semana ante el modesto Querétaro.



Este sábado en su casa, el estadio BBVA, buscará su séptimo triunfo al hilo ante el Necaxa, que llegó a a siete puntos con su triunfo de media semana sobre los Pumas.



"Es muy temprano para decir que somos el rival a vencer, sí sabemos que estamos trabajando para seguir mejorando", dijo Rogelio Funes Mori, delantero del Monterrey que marcha en la segunda posición de la tabla de anotadores con seis goles.



- Cruz Azul estrenará técnico -



Luego de cesar al entrenador Raúl Gutiérrez al inicio de la semana, el Cruz Azul nombró como director técnico interino a Joaquín Moreno quien saldrá a la banca este viernes para enfrentar al Puebla en el estadio Cuauhtémoc.



Moreno tiene la misión de conseguir la primera victoria de Cruz Azul en el torneo; ya que por ahora sólo tiene un punto y ocupa el lugar número 17 de la clasificación. Por su lado, el Puebla perdió a media semana en su visita al León y buscará resarcirse de esa derrota.



En lo que va del torneo, Cruz Azul es uno de los tres equipos que no han ganado, junto con el Querétaro y el Mazatlán, que la noche del jueves jugaba su partido de la séptima jornada ante el campeón Pachuca.



La jornada completa es la siguiente:



Viernes:



Juárez-León



Puebla-Cruz Azul



Sábado:



Atlético San Luis-Santos



Monterrey-Necaxa



Atlas-Tigres



Pumas-Guadalajara



Domingo:



Querétaro-Mazatlán



América-Tijuana



Pachuca-Toluca