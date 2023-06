Amistoso: Bolivia ya piensa en Chile y convocó a dos jugadores más

Gustavo Costas busca alternativas. El DT de la Selección convocó a dos jugadores de Always Ready para el encuentro del martes ante Chile. Héctor Cuéllar y Pablo Vaca se sumaron a la concentración, y tendrán el entrenamiento del lunes para convencer y tener una posible titularidad.

La Verde llegó a Santa Cruz durante la noche del domingo, y Gustavo sentenció qué se buscará hacer este martes: "No cambiar, sino seguir por el camino. No va a ser fácil ni será de un día para otro, pero todavía vamos logrando algo. Nos duele haber perdido, pero nos dejó mucho este partido".

Sobre el juego y los aspectos a mejorar, Costas comentó que "tenemos una deuda con la tenencia de la pelota. Tenemos que competir con esta gente, no con rivales de menor categoría. Hay que competir con los que estuvieron en el Mundial, como Arabia, Ecuador... Chile no estuvo, pero sabemos que va a competir contra nosotros (rival directo). No podemos dar el 100%, tenemos que dar el 200, 300 el 1000% de cada uno".