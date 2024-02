Amistoso de pretemporada: The Strongest aplastó a Universitario por 9-0

Los paceños y vallunos se enfrentaron en dos compromisos que se dividieron en cuatro etapas de 40 minutos cada una. En el primer enfrentamiento, el equipo local cerró con un marcador de 3-0 a su favor, mientras que en el segundo encuentro, la superioridad del Tigre fue aún más evidente con un resultado de 6-0.



Los autores de las conquistas en el primer partido fueron Michael Ortega, Rodrigo Ramallo y Daniel Rojas. En el segundo encuentro, los goleadores fueron Bryan Ángulo y Bruno Miranda, quienes anotaron dos tantos cada uno. Además, Joel Amoroso y Víctor Cuéllar también se hicieron presentes en el marcador.



Al finalizar el encuentro, el director técnico del conjunto valluno, Pablo Godoy, mostró su consternación por el resultado, aunque afirmó que "todo es positivo, el resultado no importa, lo importante es que hicimos fútbol con el último campeón".



Por su parte, los jugadores del equipo atigrado expresaron su confianza en el trabajo realizado hasta el momento. "No comenzamos bien en Perú, pero nos fuimos soltando y captamos la idea del técnico", declaró Rodrigo Ramallo.



El The Strongest sigue demostrando su fuerza y consolidándose como un equipo a tener en cuenta en la próxima temporada futbolística.