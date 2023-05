Ancelotti avisa que hay que parar al City y no únicamente a Haaland

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, recordó este lunes a las puertas de la ida de semifinales de Champions contra el Manchester City que no se trata de parar únicamente a Erling Haaland, sino a todo el conjunto inglés.



"Nosotros no planteamos un partido para parar a un jugador, planteamos un partido para parar a un equipo que es muy peligroso, sobre todo con balón", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro del martes.



"No estamos focalizados en un jugador porque sería olvidarnos de otros que también son muy peligrosos", añadió el técnico merengue.



Ancelotti reconoció antes del partido en el Bernabéu que Haaland "es un jugador muy peligroso. Está mostrando una calidad impresionante sobre todo en marcar goles".



"Es obvio que es un peligro, pero hablar sólo de Haaland, significa no hablar de un equipo completo, que ataca, que defiende bien, que tiene ideas. Estamos planteando un equipo para parar a un equipo que parece imparable", aseguró el entrenador del Real Madrid.



Ancelotti insistió en que "tenemos opciones para hacer un partido igualado, competido pero que podemos ganar".



El técnico madridista tampoco cree que la presencia de Haaland haya hecho cambiar el estilo del City más allá de "jugar aprovechando un poco más los balones largos" para buscar a su delantero noruego.



El técnico merengue afirmó que su conjunto llega motivado y que "el hecho de ganar la Copa del Rey va a ser una motivación más para el partido. Tenemos mucha ilusión".



Adelantó además que Luka Modric saldrá de inicio en el partido tras recuperarse de su lesión y jugar ya unos minutos el sábado en la final de la Copa del Rey.



"Sabemos que el partido decisivo va a ser la vuelta (en Manchester) así que queremos tomar una pequeña ventaja mañana, a ver si lo podemos conseguir", concluyó Ancelotti.