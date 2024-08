Ancelotti declara que no hay preocupación por falta de gol de Mbappé en el Real Madrid

El entrenador en el Real Madrid Carlo Ancelotti afirmó este miércoles que no es "tiempo para preocuparnos", al ser preguntado en rueda de prensa sobre el complicado arranque en el campeonato español del atacante francés Kylian Mbappé.

Mbappé anotó en su primer partido como jugador del Real Madrid en la Supercopa de Europa, pero todavía no ha visto portería pese a sus múltiples ocasiones contra Mallorca (1-1) y Real Valladolid (3-0), durante las dos primeras jornadas de La Liga, desatando críticas en la prensa española por su rendimiento.

"El último gol que ha marcado Mbappé fue el 14 de agosto. Ahora estamos a 28, han pasado dos semanas, no es el tiempo necesario para preocuparnos, y al igual que no nos preocupamos nosotros, no se preocupa él. Está muy contento, muy feliz, y tiene ganas de marcar en el próximo partido", declaró el entrenador madrileño en la rueda de prensa previa a la visita de Las Palmas el jueves.