Ancelotti, DT del Real Madrid: “El límite del calendario se está superando”

"Dosificar a los jugadores es importante porque es un calendario increíble", afirmó Ancelotti en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Valencia del jueves.



"Aquí nos se para porque LaLiga quiere hacer lo suyo, la Federación quiere hacer lo suyo, la FIFA quiere hacer lo suyo, la UEFA quiere hacer lo suyo... Afecta a los jugadores porque no podemos tener días de descanso", afirmó Ancelotti.



"Tenemos que parar un momento y pensar que si los jugadores no descansan, cerramos", afirmó.



"Es un tema muy serio este del calendario. Nos hace mucha ilusión jugar y a los jugadores les gusta, pero hay un límite para todo y creo que ahora el límite del calendario se está superando", consideró Ancelotti.



"Todos juntos tenemos que hacer algo para cambiar esto", añadió el técnico del Real Madrid, que justificó su falta de actividad en la recién cerrada ventana de fichajes "porque no lo necesitamos".



"Hemos pensado que no era necesario porque la plantilla está bien", ahondó Ancelotti, para el que el gran gasto en ese mercado llevado a cabo por la liga inglesa se debe a sus altos derechos televisivos.



"Todos conocemos lo que pasa en la Premier. Los derechos de televisión son mucho más altos y esto va a seguir. Tienen la ventaja de la Commonwealth que se sigue mucho la liga inglesa y por eso tienen ventaja y pueden fichar", consideró.