Ancelotti: "Lo que hacen Vinicius y Rodrygo nos ilusiona"

El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró este martes que "nos ilusiona" el trabajo de su pareja de atacantes brasileños, Rodrygo y Vinicius, antes de recibir el miércoles al Leipzig en la Liga de Campeones.



"Estamos ilusionados con la delantera que tenemos, con los jugadores que tenemos, los jóvenes, Karim (Benzema)... Nos ilusiona mucho, pero cuando un joven sale, ilusiona mucho más, porque a Karim ya estamos acostumbrados", dijo Ancelotti en rueda de prensa.



"Lo que están haciendo 'Vini' y Rodrygo nos ilusiona mucho", aseguró el técnico merengue, que defendió a Vinicius, centro en los últimos días de un debate por sus airadas reacciones sobre el campo ante las entradas de los rivales y sobre si su juego puede se provocador para los contrarios.



"Es uno de los aspectos, que desde el año pasado ha mejorado mucho", dijo Ancelotti, señalando que "cada uno tiene su carácter, sus cualidades, lo importante es estar focalizado en el partido, nada más".



Los continuos rifirrafes del brasileño con jugadores del Mallorca (4-1) el domingo, volvió a abrir el debate sobre el carácter del jugador.



"Él tiene un calidad extraordinaria, es normal que el rival intente frenarlo, lo hace con respeto porque hay un reglamento que protege a todos los futbolistas, no sólo a Vinicius", afirmó el técnico merengue.



"Está mostrando su talento, todas sus calidades, no soy sordo ni tonto, escucho lo que se dice, pero no es un tema para nosotros, ni para Vinicius", añadió Ancelotti.



Vinicius y Rodrygo, junto a Hazard, tomaron la responsabilidad ofensiva en el equipo merengue ante la ausencia de Benzema por lesión, aunque Ancelotti espera poder contar pronto con el francés.



"Hay posibilidades de que juegue" el domingo el derbi madrileño contra el Atlético en Liga, pero el miércoles no estará contra el Leipzig.



En este encuentro, Ancelotti espera un conjunto alemán "con calidad, que tiene jugadores hábiles técnicamente y rápidos".



"Es un equipo muy peligroso cuando le das la oportunidad de mostrar sus cualidades. El aspecto defensivo va a ser muy importante para nosotros mañana, al igual que el defensivo", concluyó.