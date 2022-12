Ancelotti: “No va a salir de mi boca que Messi es el mejor de la historia”

"Es algo difícil de decir. Su carrera sigue, tenga un Mundial o no. ¿Si es el mejor de la historia? Pues no lo sé, sinceramente. En cada época ha habido jugadores muy fuertes, mucho. No saldrá de mi boca un 'Messi es el mejor de la historia'. Yo disfruto de los mejores, he visto a Maradona, Cruyff, entreno al actual Balón de Oro. No sé quién es el mejor de la historia".



Además, el estratega del conjunto blanco aseguró que no está interesado en nuevos fichajes durante el mercado invernal, que se abre el próximo primero de enero, aunque si mencionó la posibilidad de que algunos jugadores se pueden marchar de la institución.