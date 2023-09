Ancelotti se muestra optimista con la recuperación de Vinicius

El entrenador del Real Madrid, Carlos Ancelotti, no quiso poner fecha este sábado a la vuelta del lesionado Vinicius, pero confió en que pueda estar disponible "antes de las seis semanas" previstas inicialmente.

"Está recuperando muy bien, no debemos forzar su recuperación , pero está bien, está aumentando la carga de trabajo", explicó Ancelotti en la rueda de prensa.

El técnico madridista también se tomó a broma que su atacante brasileño no figure entre los aspirantes al premio The Best, que concede la FIFA.