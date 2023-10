Ancelotti: "Tengo claro el equipo que va a jugar en Barcelona"

Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, transmitió tranquilidad por el estado de Jude Bellingham, que se retiró del partido ante el Braga (2-1) con molestias en un abductor, y celebró el reencuentro con el gol del brasileño Rodrygo Goes tras once partidos sin marcar, admitiendo que "le va a ayudar en los próximos partidos". También habló del clásico por la Liga española, que se avecina.

Ancelotti reconoció que realizó rotaciones con vistas al clásico y por prevención. "Tengo claro el equipo de Barcelona, después de este partido es bastante claro lo que queremos hacer, intentar ganar haciendo lo máximo. Tenemos tiempo para prepararlo, he cambiado un poco la alineación porque hay jugadores tocados. No he corrido riesgos con Alaba, los que han sustituido lo han hecho muy bien. Me gustó mucho Camavinga como pivote, hizo un gran partido. Llegamos al clásico con toda la ilusión del mundo a un partido importante".