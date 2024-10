Andrés Iniesta cuelga los botines: el adiós a una leyenda del fútbol

En la conferencia de prensa celebrada este lunes, Iniesta compartió sus sentimientos sobre su decisión. “Primero que todo, quería agradecer a todos los que están aquí por acompañarme en este día. A toda la gente que no ha podido estar e hizo el esfuerzo para estar en este día tan especial, supongo que me permitiréis que me emocione hoy. Nunca pensé... (se frena por las lágrimas) que llegaría este día. Realmente nunca lo imaginé, pero sí que todas estas lágrimas que hemos echado durante todos estos días, durante el día de hoy, son lágrimas de emoción, orgullo, tristeza. Son lágrimas de ese niño de Fuentealbilla que tenía el sueño de ser futbolista y lo conseguimos”.