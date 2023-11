Ángel Di María dejará a la selección argentina tras la Copa América 2024

En un emotivo y sentido mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Ángel Di María confirmó lo que se venía especulando desde diciembre del año pasado: su despedida de la selección argentina.



El Marcaná fue testigo del último encuentro de Di María en las Eliminatorias, donde el jugador expresó su gratitud hacia la afición y sus compañeros. "No puedo expresar con palabras lo que me llena el alma la ovación de la gente en este último tiempo, disfruto cada segundo de ese cariño y el de mis compañeros, ellos, mis amigos, sin ellos esta historia no tendría el mismo sentido", compartió el talentoso futbolista.



Sin embargo, su despedida no estuvo exenta de críticas. Di María no pasó por alto los incidentes ocurridos durante el partido y lamentó la violencia en el estadio. En sus palabras, "nadie merece ese maltrato, ni los golpes, familias y niños asustados en medio de un estadio donde lo único que debería haber pasado es ver y disfrutar un partido dentro de lo que es folclore del fútbol. Ojalá no vuelvan a pasar este tipo de cosas. Nosotros como jugadores siempre vamos a defender a nuestra gente sin duda alguna”.