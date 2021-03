Ángel Di María renueva con el París Saint-Germain hasta 2022

El argentino Ángel Di María renovó una temporada más en firme, hasta 2022, el contrato que le une al París Saint-Germain, anunció este viernes el club campeón de la liga francesa de fútbol.

Se incluye además "una opción para un segundo año" más, precisó el equipo de la capital francesa.

El atacante de 33 años, que llegó al PSG en 2015, forma parte de los llamados 'Cuatro Fantásticos' del equipo, junto al francés Kylian Mbappé, el brasileño Neymar y el argentino Mauro Icardi.

Mbappé y Neymar están en conversaciones sobre su futuro, ya que su contrato finaliza en junio de 2022.

En los últimos meses, Di María repitió su compromiso con el proyecto del PSG, donde es uno de los jugadores más regulares del plantel.

Entre sus actuaciones más destacadas está la de las semifinales de la Liga de Campeones de la pasada temporada, el 3-0 sobre el RB Leipzig, donde firmó un tanto y dio dos asistencias.

"Siempre lo he dicho. El PSG es un club en el que recibo mucho afecto. Me gustaría terminar mi carrera en Europa en París", declaró en noviembre.

El cambio de entrenador a principios de este 2021, con la llegada del argentino Mauricio Pochettino en lugar de Thomas Tuchel, no afectó la jerarquía.

"Ángel es un jugador ya con experiencia. En cada equipo que ha estado, ha demostrado su nivel, es un jugador con un talento enorme y que no pasa desapercibido. En cada equipo que vaya a estar va a ser un jugador importante", declaró Pochettino.

Di María, lesionado en un muslo a principios de febrero, no ha tenido un gran papel en la eliminatoria ganada al FC Barcelona en octavos de final de la Liga de Campeones. Fue baja en la ida (victoria francesa 1-4) y fue suplente en el inicio del partido de vuelta (empate 1-1).

Sin embargo, recientemente se mostró ilusionado con la posibilidad de que su compatriota Lionel Messi deje el Barcelona y fiche por el PSG, lo que generó tensiones en el equipo catalán.

Di María (104 veces internacional, 20 tantos), es el segundo mejor pasador de la historia del PSG, con 99 asistencias, solo superado por Safet Susic (103). Figura además en el 'Top 10' de los goleadores más prolíficos (8º, 87 dianas).