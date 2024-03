Antonio Carlos Zago, DT de la selección: "Es importante tener una idea bien clara de juego"

No hay tiempo que perder, y por eso "continuamos con la preparación. Es importante para que los jugadores se adapten a lo que queremos para la selección en la Copa América y Eliminatorias. Creo que es importante tener una idea bien clara de juego, una metodología. Así podremos hacer una buena Copa y terminar el año soñando con llegar al Mundial", dijo Zago.

En cuanto al análisis del partido anterior contra Argelia, Zago comentó: "Sobre la derrota ante Argelia, no me gusta lamentar mucho, pero los goles que nos metieron fue: uno en fuera de juego y otro con una falta clara contra Sagredo. Lo importante es que hemos competido, no merecíamos salir de la cancha con la derrota. Jugamos bien, hicimos lo que trabajamos en los entrenamientos, estoy orgulloso de lo que hicimos ante una gran selección".