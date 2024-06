Antonio Carlos Zago: “Tenemos jugadores que se adaptan fácilmente a diferentes sistemas tácticos”

¿Bolivia jugará en la Copa América con línea de cuatro o de cinco en defensa? Esa fue una de las preguntas realizadas al director técnico de la Verde, Antonio Carlos Zago, este viernes en conferencia de prensa antes del entrenamiento. El estratega brasileño no respondió con precisión la pregunta, pero sí afirmó que sus jugadores se pueden adaptar fácilmente a cualquiera de los dos esquemas tácticos.



“Nosotros tenemos jugadores que se adaptan fácilmente a cualquiera de los dos sistemas, ya sea con línea de cuatro o de cinco. Creo que podemos jugar en la Copa América con una línea de cuatro, como también con una línea de cinco. Antes de competir tendremos dos partidos y ahí probaremos con cuál sistema jugar”, indicó Zago.



“Nos deja muy tranquilos saber que podemos modificar nuestro esquema en medio partido. Podemos pasar de una línea de cuatro a una línea de cinco o viceversa. Los jugadores están preparados”, añadió.



Además, Zago se refirió a la ausencia de Jairo Quinteros, quien fue desafectado de la selección luego de sufrir una rotura del tendón de Aquiles. Considera que será una baja sentida para la Copa América.



“Nos afecta mucho, es un jugador con el que contábamos para la Copa América. No sabemos si iba a ser titular, pero estaba peleando por un puesto, es un jugador que se podía acomodar en diferentes posiciones. Podía jugar de lateral, como tercer central, se acomodaba en la línea de cuatro. Era importante su presencia, pero no nos queda más que mirar hacia adelante y elegir entre los demás jugadores que tenemos a disposición”.



“No vamos a convocar a otro jugador en lugar de Quinteros, estamos con un ritmo muy alto y los demás jugadores que no están convocados ni siquiera están entrenando en sus clubes, están en sus casas. Vamos a continuar con los que tenemos, ojalá que hasta al final de la Copa América no tengamos más lesionados", matizó.



Finalmente, habló sobre el caso de Efraín Morales, quien declinó su convocatoria a la selección boliviana, a la espera de ser citado por Estados Unidos, país en el que nació. “A Efraín lo iba a llevar a la Copa América. Jugó en la MLS, lo hizo bien. Queríamos contar con él, pero tomó esa decisión con su familia y debemos respetarla. Creo que era un jugador que podía pelear por un puesto acá, no estoy diciendo que iba a ser titular porque cada uno se gana su lugar entrenado”, subrayó.