Antonio Puche, DT de Oriente Petrolero: "Estos parones vienen muy mal, necesitamos competir"

"Con el parón que tenemos, tener un partido de estas características es muy importante. Así mantenemos el ritmo de competición . He tenido la oportunidad de ver el Clásico de mayo, y es estupendo todo: el ambiente y todo lo que rodea a este partido", comentó Antonio Puche, que dirigirá su primer Clásico.

Según el entrenador de Oriente Petrolero, comenzar una Liga desde cero no le da ventaja a nadie: "No veo ventaja de nadie. Si se decide comenzar una Liga desde cero, no hay ventaja para nadie. Veremos los estados de forma de cada equipo y jugador".