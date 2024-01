Antonio Zago: “Enfrentar a Brasil es especial, pero ahora defiendo los colores de Bolivia

Antonio Carlos Zago, director técnico de la selección boliviana Sub-23 ya palpita el segundo partido de la Verde en el Torneo Sudamericano Preolímpico 2024.



El duelo de este martes será nada más y nada menos que ante Brasil, el país de origen del seleccionador nacional.



Zago no ocultó su felicidad por medirse por primera vez a Brasil en una competencia oficial de la Conmebol, sin embargo aseguró que dará lo mejor de sí para sacar un resultado positivo.



“Es un partido especial para mí porque vamos a jugar contra Brasil, es una emoción diferente, es la primera vez que juego contra mi selección, pero hoy soy boliviano, estoy defendiendo los colores de Bolivia”, indicó el estratega en conferencia de prensa.



“Ya son tres años que llevo en Bolivia, le tengo una cariño especial al país. Me siento agradecido por el cariño que me brinda la gente”, añadió.



La Verde Sub-23 se enfrentará a Brasil por la segunda fecha del preolímpico, a partir de las 16:00 HB en el estadio Brígido Iriarte de Caracas.