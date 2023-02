Arabia Saudita será la sede de la Copa de Asia de fútbol en 2027

Arabia Saudita acogerá en 2027 la Copa de Asia, anunció este miércoles la Confederación Asiática de Fútbol (AFC) en un Congreso en Baréin, una cita que servirá de test a gran escala para un país que sueña con ser sede en un futuro próximo del Mundial.



En los últimos años, Arabia Saudita ha hecho una apuesta abierta por acoger pruebas deportistas internacionales.



En la carrera por acoger la Copa de Asia de 2027 había quedado como única candidata después de la retirada de India, que renunció a ello a finales del año pasado.



"Arabia Saudita se alegra de recibir a toda Asia", declaró en un discurso el ministro saudita de Deportes, el príncipe Abdelaziz Ben Turki Al Fayçal, durante el 33º Congreso de la AFC, celebrado en Manamá, la capital de Baréin, país vecino a Arabia Saudita.



En el palmarés del torneo, Arabia Saudita tiene tres títulos en la Copa de Asia (1984, 1988, 1996) y será la primera vez que sea anfitrión de esta competición.



En los últimos meses se ha especulado con el interés del país por acoger el Mundial de la FIFA y se ha hablado de una eventual candidatura conjunta con Egipto y Grecia, pero según el príncipe Abdelaziz el proyecto puede no ser inmediato.



"No tenemos candidatura para el Mundial", aseguró a la AFP al final del Congreso. "Pero todo es posible", añadió.



"Todo lo que se nos presente y que consideremos realizable en el marco de nuestra visión y nuestra estrategia, lo haremos", subrayó el ministro.



Arabia Saudita, primer exportador de petróleo bruto del mundo y mayor potencia económica del mundo árabe, es sede en los últimos años de eventos deportivos como el rally Dakar, un Gran Premio de Fórmula 1, el Saudi Tour de ciclismo o las Supercopas de España e Italia de fútbol, entre otros.



En octubre fue designado además como anfitrión de los Juegos Asiáticos de Invierno de 2029, una decisión muy criticada por los defensores del medioambiente debido a las condiciones climáticas desérticas del país.



En el tablero deportivo, Arabia Saudita es además noticia desde hace semana por el fichaje del futbolista portugués Cristiano Ronaldo por un club del país, el Al Nassr.



Por otra parte, el príncipe Abdelaziz fue preguntado por la posible adhesión de Rusia a la AFC. La Federación Rusa de Fútbol ha multiplicado recientemente las señales sobre una posible salida de la UEFA, que excluye al país y sus clubes de sus competiciones desde la invasión de Ucrania por parte de Moscú en febrero de 2022.



"Si la FIFA y la AFC lo autorizan y es beneficioso para Asia, no creo que haya ningún problema con ello", declaró a la AFP.



La decisión corresponde formalmente a la AFC y no a los ministros, insistió el responsable saudita.