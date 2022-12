'Araña', Enzo, Mac Allister: los inesperados apoyos de Messi

Ángel Di María y Lautaro Martínez se presentaban como los socios perfectos de Lionel Messi en el ataque de Argentina, pero finalmente el astro del París Saint-Germain ha encontrado nuevos apoyos en las figuras de Julián Álvarez, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister.



Entre los cuatro se reparten los siete goles marcados por la Albiceleste en sus cuatro primeros partidos en el Mundial: Messi firmó tres, la 'Araña' Álvarez dos y Enzo Fernández y Mac Allister uno cada uno.



En el otro plato de la balanza, Di María y Lautaro Martínez todavía no anotaron.



El primero fue titular en los tres partidos de la fase de grupos, pero en el tercero terminó con un problema en el cuádriceps y no jugó en los octavos de final, dejando su hueco en el once a Alejandro 'Papu' Gómez, que tampoco pudo anotar para la Scaloneta en Qatar.



El autor del gol que dio el título a Argentina el año pasado en la Copa América, en la final ganada 1-0 a Brasil en Maracaná, se encuentra recuperándose de su problema para estar a punto para el duelo del viernes en cuartos ante los neerlandeses.



"Hoy no estaba en condiciones de jugar Ángel. Esperemos que con el correr de los días pueda mejorar y llegar al partido", dijo el seleccionador Lionel Scaloni después de la victoria de octavos.



El caso de Lautaro está siendo más complicado desde el punto de vista anímico y el atacante del Inter de Milán, titular en los dos primeros partidos, dejó ya su puesto en el once en los dos últimos partidos, en beneficio de Julián Álvarez.



Entró luego en juego durante la segunda mitad, pero siguió con la pólvora mojada.



Una jugada simboliza cómo ha ido el Mundial para Lautaro hasta el momento: en el minuto 89 del partido ante Australia tuvo una clarísima ocasión para poner el 3-1 y dar tranquilidad a los suyos, en un momento en el que el rival presionaba mucho en busca de forzar la prórroga. Pero envió el balón a las nubes.



En la derrota del debut ante Arabia Saudita había marcado dos goles, pero ambos fueron anulados. Y su equipo no pudo evitar una caída dolorosa.



"Lautaro para nosotros es un jugador importantísimo, es delantero, vive del gol. Es importante que este bien para lo que viene", afirmó Messi después del partido ante Australia.



- La nueva generación -

Julián Álvarez (22 años), jugador del Manchester City desde mediados de este año, ha sido el titular en lugar de Lautaro Martínez en esos dos últimos partidos y, con un tanto en cada uno de los juegos, ha cumplido con una nota alta la misión encomendada.



"Perfecto que Julián la meta y Lautaro también la va a meter", insistió Scaloni tras el partido del sábado.



En el centro del campo, Enzo Fernández (21 años) ha sido una de las sorpresas de esta Copa del Mundo para Argentina.



El jugador del Benfica fue el protagonista especialmente en la crucial victoria sobre México (2-0), en la segunda jornada, la que levantó al equipo tras el batacazo del revés del debut ante Arabia Saudita (2-1).



Marcó, dinamizó el juego ofensivo del equipo, firmó un golazo para rubricar la victoria y recibió la bendición de Messi. Una noche perfecta para él, que apenas jugó la última media hora.



"Lo de Enzo no me sorprende. Le conozco. Le veo entrenar y le veo jugar todos los días. Jugué además contra él en Champions. Se lo merece, es un jugador espectacular", dijo Messi después de aquel partido sobre su joven compatriota.



Después de ese partido, fue titular ante Polonia y Australia, confirmándose como un recuperador de balón y dando el oxígeno necesario a los hombres de arriba.



Alexis Mac Allister (23 años) es la otra pieza del medio del campo que está rindiendo a alto nivel. Suyo fue además el gol que desatascó el partido ante Polonia, con un gol, y fue elegido el mejor en ese partido.



La 'generación post Messi' empieza a tomar el relevo con el propio Messi todavía en un altísimo nivel. ¿La combinación perfecta para una Argentina campeona?