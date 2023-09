Árbitro Gaad Flores, sobre amaño de partidos: “Nunca recibí ningún monto económico”

“En principio, indicar que mi persona ha realizado la denuncia antes del partido Nacional-Vaca Díez en la ciudad de Potosí en fecha 16 de agosto. Antes que se realice el partido yo puse en conocimiento del vicepresidente de la Comisión de Árbitros Wilson Estrada, que el señor (Marcos) Rodríguez se había puesto en comunicación conmigo y me había ofrecido cierta situación de amañar un partido, en ese sentido indico al señor Estrada que me saque del partido y él me indica que lo grabe al señor Rodríguez, desconozco para qué quería que lo haga. Quiero indicar que hice la denuncia posteriormente a la federación (FBF)”, dijo Gaad Flores.

“En este último tiempo he sido amenazado por llamadas y mensajes, y no solo yo, mi familia también. Todas las personas cercanas a mí están siendo acosadas, por eso es que yo también estaba pidiendo seguridad por todo este tema. Quiero indicar que he puesto en riesgo mi carrera, mi familia, mi reputación por decir la verdad, por decir lo correcto, es importante para mí que sepan este tema y a veces por hacer lo correcto se mete en problemas y a veces entra en estas situaciones que no debería estar sucediendo”, agregó.