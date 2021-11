Árbitro José Jordán, prestamista mientras está suspendido y sueña con ser alcalde

Escucha esta nota aquí

El árbitro José Jordán fue suspendido por la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) por el resto de la temporada 2021, debido a que entendió que cometió errores durante el partido que Wilstermann le ganó a Royal Pari por 4-0 el sábado 23 de octubre, por la fecha 23 del torneo de la División Profesional.

Jordán se sinceró con DIEZ y reconoció que quedarse sin trabajo a estas alturas del año es sumamente perjudicial, tomando en cuenta que vive exclusivamente del arbitraje.

“Afecta bastante no poder dirigir, ya que yo desde hace muchos años me dedico exclusivamente al arbitraje. Deje mi trabajo como profesor de Educación Física porque debido a los constantes viajes tenía que poner reemplazante en mi trabajo y los directores de los colegios no entendían mi situación”, dijo Jordán.

Estudió para profesor de Educación Física y ejerció ocho años su carrera de forma paralela al arbitraje, pero tuvo que dejar el magisterio por el factor tiempo. Ahora que solo vive del arbitraje es consciente que la situación económica será complicada.

“La verdad que este tiempo que no voy a dirigir me va a afectar mucho y sobre todo ahora que se acercan las fiestas de fin de año”, manifestó el colegiado.

Para sobrellevar este tiempo que estará sin trabajo, José Jordán se las ingenia y presta dinero con el objetivo de tener algunos ingresos económicos.

“No tengo otra actividad aparte del arbitraje, así que con un poco de capital que tengo, gracias a mis ahorros, lo ando moviendo con algunas personas, prestando para sostenerme un poco”, explica Jordán.

“Esta sanción llega en un mal momento, hemos pasado una pandemia que fue difícil para todo el mundo y ahora cuando estábamos levantándonos de a poco llega este castigo que es muy fuerte, pero confío en que podremos salir adelante con esos ahorritos que tenemos”, agregó.

Jordán no tiene claro si su sanción es solo en la División Profesional o también en la Copa Simón Bolívar, ya que tampoco ha sido designado en este torneo que está en una fase decisiva.

El presidente de la Comisión de Árbitros, Pedro Saucedo, no contestó a varias llamadas y tampoco respondió a un mensaje de voz que le enviamos para aclarar esta situación, ya que en la nota oficial enviada a la FBF no especifica si el castigo es para todos los torneos avalados por la FBF.

Jordán aclara que es cochabambino de nacimiento, pero siempre vivió en Sucre, por eso todos en el ambiente deportivo lo conocen como chuquisaqueño. Tiene 43 años, divorciado, se dedica al arbitraje desde 1993, y entre 2010 y 2019 fue árbitro FIFA.

Es la segunda vez en su carrera profesional que es puesto en la congeladora, como le dicen en términos del arbitraje. La primera vez fue en 2011, estuvo poco más de un mes sin ser designado, porque a instancias de su asistente de línea anuló un gol, por supuesta posición adelantada, a José Alfredo Castillo en el partido Oriente Petrolero-Bolívar.

“En ese entonces no se hizo pública la sanción, directamente no nos designaban, pero ahora se hizo todo público y la polémica fue mayor”, explica Jordán, quien acotó que los árbitros no tienen defensa ni proceso cuando son castigados, solo les queda acatar cualquier sanción.

El informe de la Comisión de Árbitros de la FBF dice que Jordán no cobró cuatro penales para Royal Pari en ese partido frente a Wilstermann, algo con lo que discrepa José Jordán.

“Yo puedo decir que los tres primeros no fueron penales, eso lo sostengo, y el último sí, pero ahí cometimos un error, el cuarteto que estábamos a cargo nos equivocamos, ya que era una mano sancionable, pero los tres primeros mantengo que no fueron penales. Incluso la última jugada nos dimos cuenta que fue penal viendo las imágenes, porque en ese momento asumimos que no era mano, porque no tuvimos un buen ángulo y una buena perspectiva para tomar la decisión”, explicó.

En ese partido entre Wilstermann y Royal Pari, que se jugó en Cochabamba, Jordán estuvo asistido en las líneas por los chuquisaqueños Ceferino Bejarano y Nelson Huarayo, quienes también están suspendidos y con los que coincide que solo hubo un penal que no se cobró y no cuatro como reza el informe. Entiende que en estos casos hay presión.

“Creo que hay un poco de presión, los equipos andan presionando a los dirigentes, en este caso a nuestra comisión y entre ellos también hay presión, entre dirigentes, ya que quieren conseguir un premio internacional con sus clubes lo cual les ayuda mucho económicamente”, argumentó.

Debido a que le quedan pocos años más como árbitro profesional, José Jordán planifica su futuro. Entre las cosas que desea hacer está el volver al magisterio, incursionar en la política y llegar a ser alcalde de Sucre. No se ha puesto plazos, pero analiza con cabeza fría esa posibilidad.

“Cuando dejamos el arbitraje no tenemos jubilación ni ningún tipo de seguro, así que hay que seguir trabajando, por eso yo estoy pensando poner algún negocio o volver al magisterio y al mismo tiempo incursionar en la política. Quisiera llegar a ser alcalde de Sucre, soñar no cuesta nada, pero ese es mi deseo que espero hacer realidad dentro de unos años”, finalizó. Lea también Fútbol La selección boliviana alista cambios para recibir a Uruguay Es un hecho que la última línea sufrirá variantes contra los charrúas el martes (16:00), en el estadio Hernando Siles

​