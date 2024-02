Árbitros bolivianos en Chile: las notas difundidas "no son evaluación, sino de diagnóstico"

Víctor Hugo Chambi aclaró algunas cuestiones sobre las notas y calificaciones de los árbitros en Chile. Las mismas fueron difundidas hace algunos días y replicadas por varios medios nacionales.



Según el presidente de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol (ABAF), las notas publicadas están destinadas a determinar el nivel inicial de los árbitros al ingresar al curso de capacitación al que fueron. Es una evaluación diagnóstica, no sobre rendimiento dentro del curso.



El informe inicial, difundido el 8 de febrero por el portal paceño Premium señalaba un promedio general de 57 puntos sobre 100 para los árbitros en el curso. Estas cifras, contenidas en el documento "Evaluaciones de protocolo VAR y reglas de juego 2024 (nota 1 a 100)".



Sin embargo, Chambi destacó que la autenticidad del documento no fue consultada con los instructores a cargo del curso, aunque no afirmó que los datos fueran incorrectos. Subrayó que los árbitros bolivianos tienen 71 días, la duración total del curso, para mejorar su rendimiento con base en el diagnóstico inicial.



La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) llevó a estos 51 árbitros al curso en Chile, con el objetivo de elevar el nivel del arbitraje nacional y potencialmente integrarlos en la División Profesional, la máxima categoría del fútbol boliviano.



En palabras de Chambi a Premium: "Lo que nosotros observamos primero es que el documento al cual han tenido acceso no se trata de una evaluación sino de un diagnóstico; y, segundo, en el sentido de que tal vez se ha publicado un documento cuya autenticidad no ha sido consultada con ninguno de los miembros o instructores ni de Bolivia ni de Chile que se encuentran en Santiago. Nosotros queremos precisar que los árbitros bolivianos tuvieron un diagnóstico por parte de los instructores y obviamente tienen un tiempo de 71 días (el tiempo de duración del curso) para poder revertir o mejorar sobre todo el diagnóstico que se les ha realizado".