Argentina de Messi, ante un desafío de altura frente a Bolivia

Los campeones del mundo ascendieron directamente los 3.650 metros de la capital boliviana 48 horas antes del juego, sin aterrizar primero en la ciudad de Santa Cruz, 400 metros de altitud, como es lo habitual.



En la primera fecha, Argentina consiguió un trabajado triunfo de local 1-0 ante Ecuador, con gol de Messi, mientras que Bolivia fue bulliciosamente goleado 5-1 por ante Brasil en Belém.



El partido está fijado para las 16:00 y será dirigido por el uruguayo Esteban Ostojich.



Clave 1: El factor Messi

El astro Messi llegó a La Paz, aunque el adiestrador Lionel Scaloni no ha confirmado si lo alineará desde el comienzo.



El '10' pidió su cambio en los últimos minutos del encuentro contra los ecuatorianos. "Me pidió el cambio él", declaró el DT, mientras que el jugador explicó que "estaba un poco cansado".



La mejor opción fue hacer descansar al jugador, con 36 años, quien además arrastra una escalada de 12 partidos en los últimos 49 días (11 con el Inter Miami y 1 con su selección).



Nadie discute el favoritismo de los argentinos, con lo que la expectativa recae en la posibilidad de que Messi pueda convertir su primer gol en La Paz.



En su última visita a Bolivia por eliminatorias mundialistas, Argentina firmó una victoria 2-1.



La inclusión de Messi para enfrentar a los bolivianos será definida casi a última hora, una vez que se hagan todos los chequeos, según anticipó Scaloni.



Clave 2: Un equipo hecho

Argentina haría pocos cambios para enfrentar a los bolivianos en el estadio Hernando Siles.



"El equipo más o menos ya lo tengo en la cabeza, será parecido al que jugó el otro día [ante Ecuador], siempre que no haya ninguna complicación, el equipo será parecido", dijo Scaloni.



Es casi el mismo equipo que levantó la copa en el pasado Mundial.



Si Messi no va desde el inicio, Angel Di María ingresaría por Nicolás Gonzales, en el sector izquierdo. También se baraja un ataque conformado por Lautaro Martínez y Julián Alvarez.



En la zaga es seguro Gabriel 'Cuti' Romero, quien hizo un gran partido ante los ecuatorianos y fue llamado por Scaloni como un "He-Man", en alusión al fortachón héroe de los dibujos animados.



Argentina, para capear los embates de la altura, también apeló para dotar a sus jugadores unos pequeños tubos de oxígeno manuales.



Clave 3: Pisar fuerte en la altura

Bolivia espera remontar la mala imagen en su partido inaugural ante los brasileños y quiere apoyarse una vez más en la altura para enderezar el rumbo.



"Para que Argentina sienta la altura tenemos que presionarlos y atacarlos", dijo el meta Carlos Lampe, durante uno de los últimos entrenamientos.



Los bolivianos saben que deben pisar fuerte en la altura, ganar todos sus partidos de local. Ceder puntos en casa no es una opción.



Probables alineaciones:



Bolivia: Guillermo Viscarra - Roberto Carlos Fernández, Jairo Quinteros, Adrián Jusino, Marcelo Suárez, Diego Bejarano - Gabriel Villamil, Fernando Saucedo, y Jaime Arrascaita - Víctor Ábrego y Marcelo Martins. DT: Gustavo Costas.



Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes o Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister - Lionel Messi y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.