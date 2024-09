Argentina enfrenta a Chile este jueves con el desafío de jugar sin Messi ni Di María

Lionel Scaloni, el conductor de la Albiceleste campeona del mundo en Catar 2022 y puntera de la ruta al Mundial 2026 luego de seis jornadas, tendrá la misión de mantener el paso triunfal de su equipo sin Messi, aún no recuperado de la lesión que sufrió en la final de la Copa América de Estados Unidos, ni tampoco Di María, que se retiró del seleccionado.

De su lado, Messi tuvo una lesión ligamentaria en el tobillo derecho en la final contra Colombia, y todavía no volvió a jugar.

"Sabemos que la camiseta 10 tiene dueño y se sabe quién es. Hablé con Messi personalmente para ver cómo estaba y no venía entrenando, así que era prematuro ponerlo en la lista. Me dijo que iba mejorando y es cuestión de tiempo que pueda jugar", expresó el miércoles el DT.

Lejos de permitir una relajación después de los éxitos conseguidos, Scaloni no dudó en comenzar un proceso de renovación que incluye la llegada de juveniles como Alejandro Garnacho (Manchester United), Valentín Carboni (Olympique Marseille), Valentín Barco (Sevilla), Matías Soulé (Roma) y Giuliano Simeone (Atlético de Madrid).

"Prefiero que no esté Messi, pero eso no invalida la categoría o los recursos que tiene la selección argentina. Son capaces de resolver la situación. Cuando no ha jugado Messi han tenido buenos resultados y rendimientos", destacó Ricardo Gareca, el seleccionador de La Roja en rueda de prensa.