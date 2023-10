Argentina, invicta en Eliminatorias, busca un nuevo festejo ante Perú

Con tres triunfos y puntaje perfecto, Argentina se ubica con nueve puntos en el primer lugar del premundial seguido por Brasil y Colombia con 7 y 5 unidades.



El partido se jugará en el Estadio Nacional de Lima ante unos 40.000 espectadores con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela.



- Clave 1: Tres al hilo

Sin tener como titular a Lionel Messi, Argentina viene de ganar de local 1-0 a Paraguay. Los albicelestes son favoritos para superar en el duelo a un disminuido plantel peruano que necesita con urgencia sumar de a tres para salir del fondo de la tabla.



Con dos derrotas y un empate, Perú llega golpeado tras caer de visita 2-0 con Chile.



El técnico Lionel Scaloni esperará hasta minutos antes del partido para confirmar si Messi será titular. Ante Paraguay el astro argentino ingreso en el complemento y disputó cuarenta minutos de partido.



Messi "está bien, se está entrenando. Tomaremos la decisión mañana (martes). Si está bien, jugará, que es lo que todos queremos", dijo Scaloni en conferencia de prensa.



Scaloni no podrá contar por lesión con cinco campeones del mundo, entre ellos los delanteros Ángel Di María y Paulo Dybala.



El astro de la selección argentina ha tenido muy pocos minutos de juego después de su participación estelar con el gol del triunfo para el 1-0 sobre Ecuador en la primera fecha de la eliminatoria.



En la segunda fecha no jugó en La Paz contra Bolivia (3-0) y luego no disputó cinco cotejos en Inter Miami en la MLS.



- Clave 2: Con el arco invicto

Tras realizar su último entrenamiento en Buenos Aires, la albiceleste tenía previsto llegar la noche del lunes a Lima. La invicta selección argentina no recibe goles en la actual edición de las Eliminatorias Sudamericanas.



"El futbolista peruano culturalmente e históricamente tiene buen trato con la pelota. Tienen un ataque elaborado. Bajo ningún concepto hay que pensar que el partido está ganado", declaró Scaloni



"Pensamos que es un buen rival y nos va a poner las cosas difíciles", agregó.



El arquero Emiliano 'Dibu' Martínez sumó 622 minutos con su valla invicta.



Martínez recibió el último gol en la final de la Copa del Mundo 2022 ante Francia. Lleva siete partidos sin encajar tantos. Mantuvo el arco en cero ante Panamá, Curazao, Australia, Indonesia, Ecuador, Bolivia y Paraguay.



La última vez que Perú y Argentina se enfrentaron en Lima por las clasificatorias fue el 18 de noviembre de 2020. El partido culminó con un triunfo 2-0 a favor de la 'albiceleste'. Ganó en Lima por primera vez en 16 años.



La nota anecdótica de cara a este partido la dieron diez chamanes peruanos que hicieron un conjuro a un lado del estadio para truncar el juego de Messi.



- Clave 3: Sin gol en premundial

La selección peruana solo ha podido cosechar un punto en el inicio de la larga eliminatoria. Empató sin goles en Asunción contra Paraguay y encajó dos derrotas (1-0) ante Brasil en Lima y frente a Chile (2-0).



El técnico Juan Reynoso es criticado por su sistema de juego ultradefensivo. Perú no ha anotado en el premundial y el veterano goleador Paolo Guerrero está llamado a romper la mala racha.



"Se han jugado tres partidos. Jugamos en casa, tenemos que prepararnos bien. No podemos cometer los mismos errores", aseguró Guerrero.



El artillero peruano es jugador clave de Liga de Quito, que disputará la final de la Copa Sudamericana ante el brasileño Fortaleza el 28 de octubre en Uruguay. En las semifinales fue figura al anotar dos de los tres goles de la serie.



Argentina mantiene un invicto de 17 partidos contra Perú por eliminatorias (11 victorias y 6 empates).



La última victoria de Perú ante Argentina (1-0) fue en junio de 1985 por las clasificatorias al Mundial de México-1986 con Diego Maradona en el campo.



Probables alineaciones:



Perú: Pedro Gallese - Aldo Corso, Miguel Araujo, Luis Abram, Miguel Trauco - Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Wilder Cartagena, André Carrillo - Andy Polo y Paolo Guerrero. DT: Juan Reynoso.



Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico - Rodrigo de Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández , Nicolás González - Julián Álvarez o Lionel Messi y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.