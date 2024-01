Argentina reacciona en el Preolímpico al vencer 2-0 a Perú

Almada convirtió en el minuto 53 un penalti provocado por Valentín Barco, derribado por Álvaro Rojas cuando atacaba del área después de una de sus proyecciones por la banda izquierda albiceleste.



El '10' daría luego la asistencia para que Gondou, poco después de entrar desde el banquillo, pusiera cifras definitivas en el 87.



Paraguay, que a primera hora venció 4-3 a Uruguay, y Argentina lideran el Grupo B con cuatro puntos por cabeza; mientras que Perú se queda con tres. Uruguay y Chile, que descansó en la jornada de este miércoles, no han sumado.



El equipo de Mascherano ofrecía su mejor versión en el estadio Misael Delgado, en la ciudad venezolana de Valencia, cuando se asociaban Cristian Medina, Pablo Solari y el campeón de Catar-2022 Almada.



Una triangulación entre Almada y Medina derivó en la primera gran ocasión argentina, que acabó con un remate del mediocampista de Boca Juniors neutralizado por el guardameta Diego Romero.



De nuevo, Medina chocó con Romero en un mano a mano que resolvió el portero.



El dominio albiceleste continuaba y Santiago Castro, en el minuto 33, por fin gritaba gol después de pescar un balón de Solari tras un tiro de esquina. La jugada, sin embargo, fue anulada por una cuestionable posición adelantada de Solari, reclamada con vehemencia por los futbolistas argentinos.



La Albiceleste no dejó de buscarle las costillas a su rival después del 0-0 del descanso: Solari, a media distancia, y Almada con un centro letal que Castro no conectó por pocos centímetros fueron el preámbulo al penalti.



Barco lo provocó. Almada lo ejecutó con un tiro raso, a la derecha del arquero Romero, a la vez que este se lanzaba hacia la izquierda.



La tan buscada ventaja, llegaba.



Argentina, con ello, ganaba calma frente a Perú, que había superado 1-0 a Chile en su estreno.



El equipo de José Guillermo 'Chemo' del Solar estuvo muy lejos del empate.



Y hubo tiempo para que Gondou, que tenía cinco minutos en cancha, hiciera su segundo gol en la competición.