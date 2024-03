Argentina se prueba sin Messi en primer ensayo ante El Salvador

La última vez que la selección albiceleste jugó sin Messi se saldó el pasado septiembre con un triunfo 3-0 frente a Bolivia en La Paz en las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026.



El astro del Inter Miami, de 36 años, arrastra una lesión de isquiotibiales en la pierna derecha que provocó su salida de la convocatoria para el duelo ante El Salvador en Filadelfia (noreste) y el del martes frente a Costa Rica en Los Ángeles (suroeste).



El atacante Paulo Dybala (Roma) también se cayó por problemas físicos de la primera lista del año de Lionel Scaloni.



El seleccionador se reencontró con sus futbolistas después de que el pasado noviembre, tras el sonado triunfo ante Brasil en el estadio Maracaná, activara todas las alarmas al poner en duda su continuidad con la escuadra campeona del mundo.



"Lo que dije fue pensado, meditado. Era un momento de reflexión después de un año difícil (...) por muchas cosas que sucedieron no sólo a nivel futbolístico y personal. Era un momento de pensar y saber qué queríamos hacer", dijo Scaloni desde Filadelfia en una charla con el canal de 'streaming' de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA).



"Tomamos la decisión, no digo de seguir porque nunca dijimos de no seguir, pero sí de reforzar una idea que es lo que queríamos", afirmó. "Y de reforzar lo que se viene e intentar no bajar el pistón, porque es de lo que se trata, de seguir compitiendo".



El timonel de Argentina, líder de las eliminatorias mundialistas con 15 puntos en seis jornadas, llamó para su primer campamento del año al grueso de futbolistas habituales más alguna sorpresa como Valentín Barco, de 19 años.



El lateral del Brighton inglés, que destacó en el combinado Sub-23 que logró el boleto a los Juegos Olímpicos de París, es una de las jóvenes figuras que pueden ganar experiencia en esta gira, al igual que los puntas Alejandro Garnacho (Manchester United) y Valentín Carboni (Monza).



- Mercado estadounidense -

El amistoso frente a El Salvador en el Lincoln Financial Field (68.000 asientos), hogar de los Philadelphia Eagles de football americano, y el del martes ante Costa Rica en el Memorial Coliseum de Los Ángeles fueron organizados después de que se cancelara la gira de Argentina por China.



El equipo sudamericano tenía previsto enfrentar en ese país a dos escuadras africanas, Nigeria y Costa de Marfil.



En su lugar llevará a cabo toda su preparación de la Copa América (20 de junio - 14 de julio) en el propio país anfitrión, ya que en junio tiene programados ensayos frente a Ecuador en Chicago y Guatemala en Washington DC.



Estados Unidos es uno de los principales mercados en los que Argentina quiere expandir su marca aprovechando el impacto que genera la presencia de Messi y su futura participación como vigente campeona en esta Copa América y en el Mundial de 2026.



Por su parte, El Salvador, dirigido desde enero por el español David Dóniga, no pudo pasar de un empate 1-1 ante la isla de Bonaire en su primer amistoso jugado el miércoles en el Audi Field de Washington DC.



El equipo centroamericano, que no clasificó a la Copa América, perdió así una enorme oportunidad de romper su racha de 20 partidos sin conocer la victoria.





- Posibles alineaciones:



Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina, Cristian Romero, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico - Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso - Ángel di María y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.



El Salvador: Tomás Romero - Diego Flores, Julio Sibrián, Rudy Clavel, Jorge Cruz, Tereso Benítez - Christian Martínez, Darwin Cerén, Melvin Cartagena - Nelson Bonilla y Nathan Ordaz. DT: David Dóniga.