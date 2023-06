Argentina sin Messi y con equipo renovado enfrenta examen en Indonesia

La Albiceleste viene de ganarle por 2-0 a Australia en el primer amistoso del tour, jugado en China, en un duelo que tuvo a Messi como figura y autor de un gol, pero el capitán argentino no estará frente a Indonesia luego de un acuerdo con el cuerpo técnico del seleccionado.



Como sucedió en otras ocasiones, Messi optó por jugar el primer amistoso de la gira, pero el ganador de siete Balones de Oro no acudió a Indonesia y comenzó de inmediato sus vacaciones, luego de desvincularse del PSG francés y antes de empezar su nueva etapa en el Inter Miami, de la MLS, a partir de julio próximo.



Se prevé que Messi, que cumplirá 36 años la semana próxima, regresará en los próximos días a Rosario, su ciudad natal, y luego jugará partidos de homenaje con sus excompañeros de selección argentina Maxi Rodríguez y Juan Román Riquelme, ambos ya retirados.



- Garnacho, de nuevo a la cancha -

Mientras tanto, Lionel Scaloni, el entrenador de la Albiceleste, también les dio descanso a otros campeones mundiales como Ángel Di María y Nicolás Otamendi, y está dispuesto en este cotejo a darles minutos de acción a varios jugadores con poco recorrido en el equipo nacional, entre ellos el juvenil Alejandro Garnacho.



Nacido en Madrid, pero hijo de una argentina radicada en España, Garnacho tiene 19 años y es una de las principales apariciones del Manchester United en los últimos tiempos, y en poco tiempo se dio el lujo de jugar con su ídolo Cristiano Ronaldo en la Premier League, y con Messi algunos minutos frente a Australia el jueves pasado.



En principio, Garnacho ocupará el lugar de extremo que deja Di María, mientras que Leonardo Balerdi (Oympique Marseille) y Facundo Medina (Lens) podrían ocupar el centro de la zaga, mientras que Scaloni también podría renovar el medio campo con Exequiel Palacios (Leverkusen) y Lucas Ocampos (Sevilla).



Más allá de la ausencia de algunas figuras, Argentina parte como amplia favorita, desde su condición de campeona mundial y número 1 del ranking FIFA, mientras que Indonesia figura 149 en la misma clasificación, y más allá de que no estará Messi, las 60.000 localidades disponibles para el estadio Gelora Bung Karno, de la capital, se agotaron hace semanas.



- Antecedente juvenil -

El del lunes será el primer partido a nivel de selecciones mayores entre Argentina e Indonesia, y sólo hay un antecedente juvenil, el que disputaron en el Mundial de esa categoría en 1979, cuando la Albiceleste superó a los asiáticos por 5-0 en Japón, con dos goles de Diego Maradona y tres de Ramón Díaz, en el inicio del camino al primer festejo del Pibe de Oro con Argentina.



Indonesia viene de igualar 0-0 con Palestina en un amistoso disputado el miércoles pasado, mientras que en el campeonato de naciones del sudeste asiático fue eliminada por Vietnam.



El encuentro se jugará el lunes desde las 08:30HB.



Probables alineaciones:



Argentina: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli - Nahuel Molina, Leonardo Balerdi, Germán Pezzella o Facundo Medina y Marcos Acuña - Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso y Lucas Ocampos - Julián Álvarez y Alejandro Garnacho o Nicolás González. DT: Lionel Scaloni.



Indonesia: Syahrul Fadil – Asnawi Mangkualam, Elkan Baggott o Rizky Ridho, Pratama Arhan y Shayne Pattynama – Yakob Sayuri, Marc Klok, Rachmat Irianto o Ricky Kambuaya y Marselino Ferdinan – Rafael Struick y Dimas Drajad. DT: Shin Tae Yong.