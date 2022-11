Argentina venció por 2-0 a Polonia y clasificó a octavos de final

Argentina confirmó su recuperación y derrotó este miércoles 2-0 a Polonia, logrando el billete a los octavos de final del Mundial de Qata r y además como líder del grupo C, en un partido en el que Lionel Messi había fallado un penal.

El otro clasificado a octavos es Polonia (4 puntos), que jugará el domingo contra Francia, mientras que México (también 4 puntos pero peor diferencia de goles) fue tercero tras ganar 2-1 a Arabia Saudita (4ª, 3 puntos) en un duelo tras el cual ambos quedan eliminados. Messi había marcado en las dos primeras jornadas, pero esta vez no pudo sumar, en la noche en la que se convirtió en el argentino que más partidos ha disputado en un Mundial, con 22, dejando atrás la igualdad a 21 que compartía con Maradona y a la que había llegado el pasado sábado. En cualquier caso, el astro del París Saint-Germain pudo respirar aliviado y festejar que Argentina evitó el desastre de una eliminación en la fase de grupos, algo que solo le ocurrió en su historia en tres ocasiones, en Suecia 1958, Chile 1962 y en la más reciente con un equipo entonces dirigido por Marcelo Bielsa, en Corea del Sur/Japón 2002. Polonia pudo consolarse con su primera clasificación a octavos del Mundial en 36 años, desde la anterior en México 1986, a pesar de que su estrella Robert Lewandowski pasó desapercibido este miércoles en el estadio 974 de Doha.

- Szczesny no basta -

No tardó Argentina en ver que le iba a costar encontrar espacios en la primera media hora, aunque a partir de ahí incrementó la presión.



En el 28, un tiro peligroso en el área de la 'Araña' Álvarez fue despejado y en el 33, Ángel Di María estuvo a punto de anotar un gol olímpico, directamente sacando de esquina, cuando su balón colgado desde el córner se fue envenenando y Szczesny despejó justo a tiempo.



El arquero de la Juventus salvó a los suyos repeliendo el balón en un cara a cara con Álvarez (37) y, sobre todo, cuando detuvo en el 39 un penal a Messi, que él mismo había cometido sobre el astro del París Saint-Germain y que fue pitado tras una revisión en el VAR.



En el 43, un tiro peligroso desde la frontal Álvarez fue repelido por un omnipresente Szczesny, que paró también el intento de Rodrigo De Paul en el rechace.



En la segunda mitad, Argentina no tardó en asestar el primer zarpazo, adelantándose en el marcador con un centro de Nahuel Molina que Mac Allister (47) cruzó en el área, ajustado al palo y lejos del alcance de Szczesny.