Argentina vs Venezuela, batalla por un lugar en semifinales de la Copa América

Argentina y Venezuela tendrán este jueves una batalla en suelo colombiano por el segundo puesto del Grupo B de la Copa América Femenina, en el que la líder Brasil enfrentará a Perú.



La fase de grupos dejó para el final el promisorio duelo que definirá el compañero de la Canarinha, que ya aseguró el primer puesto de la zona con 9 unidades, en las semifinales de la próxima semana.



Argentinas y venezolanas, igualadas con 6 puntos, medirán fuerzas en el Estadio Centenario de Armenia.



En simultáneo, en el Estadio Pascual Guerrero de Cali, Brasil encarará seguramente con suplentes a la desfallecida Perú, última sin puntos y que viene de caer goleada 6-0 ante Uruguay, que terminó su participación en la Copa.



Más tarde, el Grupo A definirá sus dos representantes en la siguiente fase durante una última fecha de infarto. La local Colombia, Chile y Paraguay tienen posibilidades de avanzar.



Quien quede primero en esa zona enfrentará al ganador entre Venezuela y Argentina.



- "Que sufran" -

La delantera Deyna Castellanos vs. la experimentada portera argentina Vanina Correa, la arquera vinotinto Nayluisa Cáceres vs. la artillera Yamila Rodríguez o la lateral izquierda Michelle Romero enfrentando a la figura albicelete Estefanía Banini: algunos de las combates que tendrá el que se perfila a ser uno de los mejores partidos de la Copa.



Argentina y Venezuela perdieron goleadas ante Brasil por igual marcador (4-0), pero doblegaron a Uruguay y Perú con Rodríguez y Castellanos como protagonistas.



Las selecciones llegarán a Armenia con ánimos diferentes. El lunes, a Venezuela le correspondió el turno de perder ante Brasil y ahora tiene una diferencia de gol negativa (-1), un ítem que en caso de empate definiría las posiciones.



Ahora habrá que "darle cara a Argentina y que sufran como sufrimos todos", expresó su DT, la italiana Pamela Conti, después de ese partido.



"Es una final", analizó por su parte Castellanos, la estrella del equipo.



"Lo sabíamos desde antes de empezar la Copa, que ese era un partido definitorio para nosotros, queríamos sumar de a tres (en) todos los partidos (diferentes al de Brasil) para que cuando nos encontráramos contra Argentina jugar esa final", añadió.



Argentina, en cambio, no jugó la fecha pasada y gracias a las goleadas ante Perú (4-0) y Uruguay (5-0) tiene una diferencia de gol de +5.



Desde el descanso, la albiceleste analizó las virtudes de Venezuela.



"En Venezuela veo un rival mucho más fuerte que Perú y Uruguay. Tiene otras características de juego y son más como nosotras: van a intentar llegar al arco, más en esta instancia. Va a ser un partido difícil", dijo la delantera Soledad Jaimes a la página web de la federación.



Cómoda en la cabeza del grupo, Brasil podrá darle descanso a sus estrellas Adriana, Zaneratto o Debinha.