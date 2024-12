Armando Ibáñez dejó de ser el técnico de Real Santa Cruz

Armando Ibáñez no es más técnico de Real Santa Cruz. Luego de la derrota de este miércoles ante Blooming en el estadio albo (0-1) el DT anunció su salida ante los medios. "Todo está podrido acá", sostuvo de manera tajante. Había asumido hace tres partidos en el momento más difícil para el plantel.

"Me voy pero no lo hago por cobarde; intentamos cambiar las cosas pero es imposible, el club está destruido, los resultados deportivos reflejan lo que es la institución. Estoy agradecido con los futbolistas y no se les puede pedir más. Si puedo hacer algo por mi club, porque soy hincha es decir la verdad", dijo Ibáñez.