Arquero de la ‘U’ de Chile herido tras recibir un petardo en el clásico ante la Católica

Desde la ANFP todavía no existe una reacción oficial a lo sucedido.

"Sigan poniendo recursos de no innovar para avalar delincuentes, que nada tienen que hacer en una cancha de fútbol. Impresentable que no se aprenda nada y que no existan sanciones ejemplificadoras. ¿Qué esperamos, que muera un jugador?", señalaron desde el sindicato en la red social.