Arquero Wuilker Faríñez vuelve a Venezuela con Caracas FC tras calvario por lesión

"Nunca dejaremos de creer en ti. ¡Bienvenido a tu casa, Wuilker!", publicó este miércoles en redes sociales el Caracas al anunciar la llegada del internacional de 25 años, que busca relanzar su carrera luego de más de año y medio fuera de la canchas.



Faríñez se lesionó en junio de 2022 durante un entrenamiento con la selección de Venezuela. El último partido del caraqueño con el Lens fue el 21 de mayo de ese año, en un empate 2-2 con el Mónaco en la Liga francesa.



Se esperaba una baja de seis meses, pero la rehabilitación ha sido mucho más complicada de lo esperado. Aunque reapareció en los entrenamientos del equipo francés en noviembre pasado, fue finalmente dejado en libertad.



El arquero intentó retornar al fútbol colombiano, donde jugó a buen nivel con Millonarios, pero el propio club bogotano, así como Atlético Nacional y Deportivo Pereira, descartaron su fichaje por razones médicas.



"Se le hicieron unas pruebas esperando, con la mejor intención, que las superara (...). No estaba para tener minutos", confirmó el martes en rueda de prensa el médico del Pereira, Camilo Lopera.



El fútbol venezolano inicia este fin de semana su temporada 2024. El Caracas FC jugará la Copa Libertadores.