Arrancó la concentración de la selección boliviana, que ya piensa en el amistoso ante México

Este domingo, la selección boliviana puso primera en Santa Cruz de la Sierra. Algunos de los jugadores citados fueron llegando al hotel de concentración para ponerse bajo las órdenes del director técnico Antonio Carlos Zago. Los futbolistas de The Strongest y Always Ready no fueron considerados en esta convocatoria, debido a que tienen que cumplir con sus partidos de Copa Libertadores y Sudamericana, respectivamente.