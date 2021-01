Arrascaita, un yungueño más en la vida de The Strongest

Escucha esta nota aquí

El volante paceño Jaime Arrascaita llegó a un acuerdo para militar la presente temporada en The Strongest.

El yungueño sigue los pasos de otros coterraneos, entre ellos el ilustre Ramiro “Chocolatín” Castillo.

Volverá a La Paz luego de dos temporadas pero cruzará de vereda, ya que antes vistió la camiseta de Bolívar. Arrascaita no solamente jugó en la academia paceña, también lo hizo en Real Potosí, Sport Boys y Wilstermann.

El mediocampista sufrió serias lesiones en la rodilla, pero se recuperó y poco a poco alcanzó nuevamente el rendimiento que le permitió alguna vez llegar a la selección nacional.

Pero The Strongest tiene aspiraciones en la presente temporada, por lo tanto, con Arrascaita no acabarán las contrataciones en Achumani.

Loa atigrados aprovecharán que aún les queda un cupo de extranjero para incorporar un defensor central, para cubrir la plaza dejada por Maximiliano Ortiz, que se fue a Wilstermann.

Los cinco extranjeros del Tigre en este momento son los brasileños Willie Barbosa y Rafinha, el uruguayo Gonzalo Castillo, el panameño Rolando Blackburn y el español Francisco Pastor.

Asimismo, The Strongest no pierde la esperanza de convencer a Juan Carlos Arce, quien inicialmente le dijo no a la importante oferta de los dirigentes atigrados, por su pasado en Bolívar.