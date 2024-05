Arsenal consolida su liderato, Burnley casi descendido

El líder Arsenal, que busca su primer título de Premier League desde 2004, venció 3-0 al Bournemouth el sábado, en la 36ª jornada del torneo, en la que el Burnley cayó 4-1 en casa con el Newcastle y queda casi condenado al descenso.



La ventaja del Arsenal en cabeza sobre el Manchester City (2º) se amplió por el momento a cuatro puntos, si bien el equipo de Josep Guardiola tiene dos partidos jugados menos, uno de ellos el que disputa en el último turno del sábado frente al Wolverhampton (11º).



Un penal de Bukayo Saka (45), un gol del belga Leandro Trossard (70) y un último en el tiempo añadido de Declan Rice (90+7) permiten a los 'Gunners' sumar la 14ª victoria en los 16 partidos de campeonato disputados en 2024 (además de un empate y una derrota).



"El Manchester City es una máquina y no pierden a menudo. Todo puede pasar en el fútbol y los milagros pueden ocurrir, nosotros tan sólo tenemos que mantenernos concentrados", comentó Rice al difusor inglés TNT.



- 20 goles para Saka -

El sábado, en el Emirates Stadium, el equipo de Mikel Arteta dominó con solvencia la primera mitad (14 disparos contra 1 del Bournemouth), pero estuvo falto de precisión, además de toparse con los guantes de Mark Travers.



Poco antes del descanso, el guardameta irlandés cometió falta en un contacto con el pie de Kai Havertz, lanzado al ataque tras un pase milimétrico del capitán Martin Odegaard.



Saka asumió la responsabilidad desde los once metros y abrió el marcador, anotando su vigésimo gol de la temporada entre todas las competiciones.



Ningún jugador del Arsenal había alcanzado esa cantidad desde Pierre-Emerick Aubameyang (29 tantos en la 2019-2020). El último inglés en conseguirlo para ese club fue Theo Walcott (21 en la 2012-2013).



En la segunda mitad, los londinenses controlaron menos el partido. El portero español David Raya evitó un gol de Dominic Solanke (53) y el árbitro anuló un tanto de Antoine Semenyo (73) por falta previa de Solanke sobre Raya.



Una asistencia de Rice a Trossard (70, 2-0) sirvió para ampliar el marcador, antes de que el centrocampista inglés sentenciara en el tiempo añadido (90+7, 3-0).



- Nottingham Forest toma aire -

En el otro extremo de la clasificación, el penúltimo Burnley (19º, 24 puntos) parece condenado a regresar un año después al Championship (2ª división) tras su revés 4-1 como local ante el Newcastle (6º), que no dio opción.



El Burnley queda a cinco puntos del primer equipo fuera del descenso, el Nottingham Forest (17º), que ganó por su parte 3-1 este sábado en su visita al ya condenado Sheffield United (20º), con doblete incluido de Callum Hudson-Odoi.



Esa victoria es muy valiosa para el histórico Forest, que amplió además a tres puntos su margen sobre el otro equipo en descenso, el Luton (18º), que el viernes había empatado 1-1 en casa ante el Everton (15º).